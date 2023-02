Caduto con l'elicottero a Sequals, nessun malore per l'imprenditore bellunese

PORDEDONE/BELLUNO - È stata eseguita oggi l'autopsia sul corpo di Igor Schiocchet, l'imprenditore bellunese di 45 anni morto la scorsa settimana nella caduta del proprio elicottero a Sequals (Pordenone). Il medico legale Antonello Cirnelli ha effettuato l'esame e si è riservato di consegnare i risultati entro 60 giorni. Non sarebbero emersi elementi particolari relativi a un possibile malore del pilota prima della caduta fatale. Sarà, dunque, una perizia sui resti del velivolo a cercare di fare luce sull'accaduto. Oltre all'inchiesta della Procura di Pordenone, sull'incidente indaga anche l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo che ha inviato in Friuli un proprio ispettore.