Malore sul divano di casa, Carmine muore a 50 anni tra le braccia del padre che cerca di rianimalo

CAVALLINO - Un malore fatale mentre è seduto sul divano di casa. Inutili i soccorsi, per Carmine De Palma, 50 anni appena compiuti, non c'è stato nulla da fare. La tragedia si è consumata a Cavallino-Treporti ieri sera, 23 febbraio, ad uccidere il 50enne è stato probabilmente un infarto. L'uomo è morto davanti agli occhi del padre, un ex infermiere che ha fatto di tutto per rianimare il figlio. Carmine De Palma lascia una figlia di 14 anni.