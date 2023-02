Camposampiero. Malore improvviso al mercato settimanale: muore poco dopo il ricovero in ospedale

CAMPOSAMPIERO - È andato al mercato settimanale di Camposampiero come faceva spesso. Oggi però, 22 febbraio alle 11, si è sentito male. Si è accasciato mentre era in coda al banchetto dei formaggi. Trasportato d'urgenza in ospedale P.F. di 83 anni del posto è morto poco dopo il ricovero.

A dare l'allarme ai soccorritori è stato un passante che ha visto l'anziano sentirsi male. Una pattuglia della polizia locale della Federazione del Camposampierese impegnata al mercato in un servizio anti furti e borseggi, ha chiesto subito l'intervento dei sanitari del Suem 118. Nel frattempo all'anziano è stato praticato il massaggio cardiaco. Quando sul luogo della segnalazione sono arrivati i sanitari si sono subito resi conto che l'83enne si trovava in condizioni disperate. È stato stabilizzato e trasportato al vicino ospedale. Qui ogni tentativo di rianimarlo è risultato vano. Della vicenda la polizia locale ha messo al corrente il pubblico ministero Roberto Piccione che ha concesso il nullaosta per affidare la salma ai familiari per organizzare le esequie. La scena al mercato ha scosso i presenti che si sono trovati di fronte ad una persona in difficoltà senza di fatto riuscire a far nulla per salvarlo.