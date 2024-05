Denis Trento, morto il campione di scialpinismo: aveva 41 anni, lascia la moglie e tre figli

A soli 41 anni si è spento il noto scialpinista valdostano Denis Trento.

In seguito, probabilmente, a una caduta l'atleta è stato trovato morto sulla Testa del Paramont.

L'allarme dei familiari

I familiari hanno dato l'allarme dopo il mancato rientro che era previsto nella mattinata di oggi, venerdì 3 maggio. Denis Trento stava sciando da solo e con ogni probabilità è caduto, restando senza vita. Il corpo è stato trovato alla base della parete Nord sopra una valanga, in fondo a una parete. Resta da stabilire se sia o meno stato travolto dalla massa di neve. Denis indossava i ramponi al momento dell'incidente; questo può indicare che stesse affrontando un passaggio piuttosto delicato. Il pericolo valanghe nella zona, secondo il bollettino della Regione Valle d'Aosta, oggi era 3-marcato sopra i 2.600 di quota metri e 2-moderato al di sotto.

Nel primo pomeriggio sono iniziate le ricerche e sul posto è intervento il soccorso alpino valdostano in elicottero, insieme al medico dell'equipaggio ma non c'è stato nulla da fare se non constatare il decesso di Denis che lascia la moglie e tre figli.

Chi era Denis Trento

Nato ad Aosta il 2 giugno 1982, Denis Trento era uno scialpinista che nel suo palmares vantava piazzamenti di vertice in gare di scialpinismo come il primo posto ai campionati mondiali a squadre nel 2008 e nel 2011. Per non parlare del gradino più alto del podio raggiunto nei campionati europei del 2007 e del 2009. Denis ha vinto anche grandi classiche di scialpinismo come la Pierra Menta, l'Adamello Ski Raid, il Trofeo Mezzalama e il Tour du Rutor. Denis era molto attivo sui proprio canali social, specialmente su Instagram dove condivideva alcune delle sue scalate tramite foto e video.