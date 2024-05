Roland Garros 2024: dove vederlo, quando comincia, il calendario, le date, il tabellone principale e come può cambiare il ranking Atp

Gli Internazionali di Roma fanno ormai parte della storia del tennis, con il Roland Garros che si prepara a rubare la scena. Il secondo Grande Slam dell'anno, che arriva circa cinque mesi dopo l'Australian Open, è già entrato nel vivo con le qualificazioni dei tennisti minori che si stanno sfidando per entrare nel seeding principale. Grande attesa per il ritorno in campo di Jannik Sinner che ha saltato proprio il torneo romano a causa di un problema all'anca.

Nella conferenza stampa della kermesse capitolina, il classe 2001 ha parlato di questo stop, ma non ha svelato la sua effettiva entità.

Le date del Roland Garros: ecco quando si gioca

Il Roland Garros è uno dei tornei più attesi dell'anno insieme a Wimbledon e insieme rappresentano i due tornei più affascinanti e importanti di questo sport. La manifestazione che si tiene sulla terra rossa di Parigi è già cominciata, con le qualificazioni che sono partite ieri 20 maggio e continueranno fino a venerdì 24 dello stesso mese. Dopo il turno di riposo di sabato 25, il 26 verrà definito il tabellone principale con il torneo vero e proprio che comincia infiammando la stagione. La finale ci sarà il 9 giugno, dopo due settimane molto importanti per il ranking Atp.

Dove vedere il Roland Garros

Il torneo del Roland Garros, secondo Slam della stagione tennistica, è visibile in diretta televisiva su Eurosport, ai canali Eurosport 1 Hd ed Eurosport 2 HD. Inoltre, gli incontri che si terranno sulla terra rossa parigina si possono vedere in diretta streaming su Dazn, Sky Go, Now, Discovery+, Eurosport.it e Tennis Tv.

Il calendario

20 maggio: Qualificazioni

21 maggio: Qualificazioni

22 maggio: Qualificazioni

23 maggio: Qualificazioni

24 maggio: Qualificazioni

25 maggio: Riposo

26 maggio: Primo turno maschile e femminile

27 maggio: Primo turno maschile e femminile

28 maggio: Primo turno maschile e femminile

29 maggio: Secondo turno maschile e femminile

30 maggio: Secondo turno maschile e femminile

31 maggio: Terzo turno maschile e femminile

1° giugno: Terzo turno maschile e femminile

2 giugno: Quarto turno maschile e femminile

3 giugno: Quarto turno maschile e femminile

4 giugno: Quarti di finale maschile e femminile

5 giugno: Quarti di finale maschile e femminile

6 giugno: Finale doppio misto e semifinali femminili

7 giugno: Finale doppio femminile e semifinali maschili

8 giugno: Finale doppio maschile e finale singolare femminile

9 giugno: Finale singolare maschile

Sinner torna in campo al Roland Garros

Tutti gli occhi dei tifosi italiani sono fissati su Jannik Sinner e sul suo ritorno in campo. Il tennista altoatesino ha dato forfait prima degli Internazionali di Roma a causa di un problema all'anca acutizzatosi durante il Master 1000 di Monte Carlo. Il ventiduenne ha lavorato sodo per recuperare dall'infortunio, su cui non ha dato ulteriori informazioni, e vuole tornare al più presto a disputare un torneo. Il Roland Garros è il vero e proprio obiettivo di questa stagione perché può permettergli di avanzare in classifica.

Quando gioca Sinner

Jannik Sinner può scendere in campo tra il 29 e il 30 maggio. In quei giorni, infatti, si tiene il secondo turno del torneo dove dovrebbe approdare il tennista italiano grazie al bye. Questo viene garantito solo a chi occupa una posizione alta nella classifica Atp e l'altoatesino, essendo secondo dietro Djokovic, ne ha diritto.

Come può cambiare il ranking Atp

Il Roland Garros è centrale per la vetta della classifica Atp, con Jannik Sinner che può sperare in un sorpasso su Novak Djokovic. Il tennista serbo lo scorso anno ha vinto il torneo e quindi ha tutto da perdere in questa edizione della manifestazione. I punti conquistati dal trentaseienne nel 2023 sono stati ben 2500, mentre quelli di distacco da Sinner ad oggi sono 1090. In caso di successo di Jannik, potrebbe anche avvenire il sorpasso in cima alla classifica. Importante, però, è ricordare che Djokovic partecipa all'Atp 250 di Ginevra. Se dovesse arrivare in semifinale, allora il serbo potrebbe anche uscire in semifinale del Roland Garros mantenendo comunque il primo posto mondiale.

Il montepremi

Il montepremi del Roland Garros è aumentato rispetto allo scorso anno. Come riporta Eurosport, la cifra messa in palio è di €53.478.000, un incremento del 7,8% rispetto al 2023 che rende il torneo lo Slam più ricco dopo lo Us Open (in attesa del contro sorpasso di Wimbledon puntuale ogni anno). L'aumento più significativo c'è stato nelle prime fasi del torneo e nelle qualificazioni. Nel main draw, il primo turno paga €20.000 rispetto ai 16.000 della passata edizione. Chi supera il secondo turno, invece, guadagna ben 110.000 euro (nel 2023 97.000). Il terzo turno del main draw vale €158.000. La vittoria della finale garantisce agli atleti, sia mascihli sia femminili, un assegno da €2.400.000, mentre il perdente potrà consolarsi con €1.200.000.