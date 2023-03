MIRA - Si è spento Maurizio Banin, 73 anni di Borbiago, veterano nell'attività di autotrasporto a Porto Marghera con il soprannome di "muscolo". Aveva iniziato a lavorare a 22 anni a Porto Marghera come autista-operaio e da allora i camion sono rimasti non solo il suo lavoro ma anche la sua passione. Nel 1972 è entrato a far parte di Cointra. Consorzio Industriale Trasportatori di Marghera, e vi è rimasto fino a quando nel 1999 non ha avviato l'impresa famigliare con il figlio Mauro che tutt'ora gestisce l'impresa.

Il ricordo del figlio

«Era talmente legato al suo lavoro racconta il figlio che in tanti anni non ha mai fatto un giorno di lavoro o di infortunio pur avendo iniziato da giovanissimo quando si guidava i camion con la copertina sulle gambe per scaldarsi. Nel nostro settore era conosciuto da tutti proprio per il suo instancabile impegno e per lo spirito giovanile, il suo soprannome era "muscolo" proprio per il suo fisico possente ma era buono di animo».

La malattia, sopraggiunta a sorpresa un mese e mezzo fa, ha avuto la meglio giovedì scorso. Banin lascia la moglie Luisa e i figli Mauro e Roberta. I funerali saranno celebrati martedì 7 marzo alle 15 nel santuario di Borbiago. La famiglia ha espresso un particolare ringraziamento al personale medico delle cure palliative per le amorevoli cure prestate al loro congiunto.