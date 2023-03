CAMPONOGARA - Barbara Pasqualin, mamma di 50 anni, muore per una malattia lasciando tre figli. Tutto era partito da un tumore al seno. Era stata operata e sembrava che l'intervento fosse andato a buon fine, ma poi è tornata la tosse. É cominciato così il percorso delle Tac, esami e delle terapie. Il marito, Mario Basile, la ricorda con commozione: «Era una persona tranquilla, non litigava con nessuno, pensava alla famiglia. Era sempre disponibile ad aiutarmi anche quanto io non ce la facevo con il lavoro. Non cercava i divertimenti, era dedita alla famiglia e ai figli. Ancora non so se riuscirò ad accettare questa tragedia, mi sto dando forza, ma non mi abituerò mai al fatto che non ci sia più».

Addio Barbara

Barbara lascia i figli Michael di 26 anni, fidanzato con Aurora, Dennis di 19 anni e Elisa di 15. Originaria di Vicenza, si era trasferita in Riviera del Brenta per il lavoro del marito, prima a Stra e Vigonovo e poi, da circa due anni, a Camponogara, a Prozzolo. «Barbara racconta ancora il marito era amante della cucina, in particolare della pizza, ed era dedita alla famiglia. Per un periodo si era anche impegnata con il lavoro per la sua famiglia. Nel cuore mi rimane un grande ricordo con lei a Palma di Maiorca, quando ci siamo sposati. Ci siamo divertiti molto assieme, io ho paura dell'aereo, mentre lei amava volare. Bei ricordi mi restano anche dei nostri viaggi in Calabria, nella terra dove sono originario. Ci mancheranno i nostri momenti con i parenti a cui siamo molto legati». I funerali si svolgeranno martedì 6 marzo alle 15 in chiesa a Prozzolo.