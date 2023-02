SPINEA - Aveva tanti incontri in programma, nei prossimi giorni, per parlare di ambiente ai cittadini e in particolare ai bambini di Spinea. Ma non ci sarà purtroppo, Mauro Riccato, che è mancato improvvisamente martedì, lasciando nello sconforto i suoi cari e tantissimi amici. Classe 1953, era sempre molto attivo in città con associazioni, comitati e di recente anche con il sindacato, per aiutare le persone in difficoltà.

Addio Mauro

"Amico e compagno di tante battaglie ambientali e sociali, uomo mite e sempre attento agli altri, era da sempre molto attivo nella nostra città" lo ricorda Vincenzo Franzin del Comitato difesa ambiente e territorio di Spinea al quale Mauro aveva aderito da subito come volontario per poi entrare a fare parte del direttivo. "Mauro è sempre stato amante degli alberi e della natura. Come volontario la prossima settimana avrebbe dovuto essere assieme a noi, nelle classi della scuola elementare A. Frank per trasmettere ai bambini la conoscenza e l'amore per gli alberi". Era inoltre impegnato anche nel direttivo dell'Anpi Spinea. Da qualche mese aveva dato la sua entusiastica collaborazione allo sportello "cerca lavoro e casa" della CGIL di Spinea, inaugurato giovedì scorso.

Dall'anno scorso, poi, era tornato a cantare da baritono, sua grande passione, nel coro Croda Rossa di Mirano, dopo aver cantato in vari cori di Mirano e di Mestre. "Di lui parlano semplicemente le tante cose che faceva con generosità, senza trascurare la famiglia e l'amore per Antonella, sua moglie, e per la mamma ultra novantenne alla quale non faceva mai mancare la sua presenza - aggiunge Franzin, anche a nome di tanti altri amici che stanno condividendo il loro dolore e il loro ricordo in queste ore -. Spinea perde un grande uomo e soprattutto un grande cittadino che non aveva mai smesso di credere in una società senza disuguaglianze e nel suo cambiamento. Ci mancherà. Alla sua amata Antonella va il nostro abbraccio e la nostra vicinanza".