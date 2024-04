«A te che sei qualcosa di speciale». Chi era Daniele Tenchella morto nell'incidente a Chioggia. Sempre sorridente, con la passione per calcio e musica

CHIOGGIA - «A te che sei qualcosa di speciale e ci strappavi sempre un sorriso». È uno dei tanti messaggi affettuosi dedicati dagli amici a Daniele Tenchella, il 30enne morto nello schianto di sabato notte a Chioggia, in località Ca' Pasqua.

L'auto di Daniele è finita in un canale e per il giovane non c'è stato nulla da fare. Salva, grazie all'intervento provvidenziale di un vigile del fuoco fuori servizio, l'amica che si trovava con lui.

Chi era Daniele

Daniele, trent'anni, gestiva con la famiglia il ristorante Adriatico, all'interno dell'omonimo campeggio di Sottomarina. Sempre pronto a strappare un sorriso ai clienti, Daniele era molto conosciuto e amato da tutti.

La sua grande passione era il calcio, il giovane giocava nel ruolo di portiere. Il secondo amore, la musica: Daniele si divertiva in consolle a fare ballare gli amici. A descrivere il carattere allegro e gentile del ragazzo, proprio i suoi amici nei tanti post di cordoglio condivisi su Facebook.

I messaggi

«A te che sei qualcosa di speciale, a te che ci strappavi sempre un sorriso, a te che la battuta non mancava mai... Non doveva succedere questo, ma purtroppo la vita ci mette di fronte a certi colpi che bisogna riuscire a superare. Sappi che comunque sia ti vorrò sempre un bene dell'anima, sia qui che lassù! Proteggici, sarai sempre nei nostri cuori Angioletto! Riposa in pace amico mio», scrive un'amica di Daniele.

Sui social anche il dolore dei compagni che con lui condividevano la passione per il calcio: «Daniele era uno dei portieri della Baldo soccer team e tutti i compagni di squadra hanno perso un pezzo di cuore. Daniele solare, Daniele sempre con il sorriso, Daniele che animava le feste, dava la scossa e faceva divertire, Daniele ironico anche mentre giocava».

Il funerale

L'ultimo saluto a Daniele Tenchella sarà giovedì 4 aprile alle 15 nella parrocchia San Martino, lo ha comunicato la sorella su Facebook.