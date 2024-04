Incidente mortale a Chioggia, il luogo dello schianto in cui ha perso la vita Daniele Tenchella Video

CHIOGGIA - Incidente mortale a Chioggia, il luogo dello schianto in cui ha perso la vita Daniele Tenchella.

L'incidente

La notte di sabato 30 marzo 2024, a Chioggia, in località Ca' Pasqua, un'auto è finita nel canale, provocando la morte di un uomo di 30 anni e il ferimento di una donna.

La vittima è Daniele Tenchella che gestisce con la famiglia il ristorante Adriatico, all'interno del campeggio omonimo di Sottomarina.

Il capo reparto dei vigili del fuoco di Chioggia è stato svegliato dal rumore dell'auto che finiva nel canale. Abitando proprio di fronte al luogo dell'incidente, si è tuffato in acqua per soccorrere i due occupanti del veicolo. Grazie al suo coraggioso intervento, il vigile del fuoco è riuscito a estrarre la donna dall'auto attraverso una porta posteriore e a metterla in salvo.