Cavarzere. Auto si ribalta e la conducente rimane incastrata: trasportata in ospedale

CAVARZERE (VENEZIA) - Una donna è rimasta incastrata nella propria auto, che si è ribaltata dopo un incidente che ha coinvolto un altro veicolo. È accaduto oggi, mercoledì 9 agosto, in strada Gorzone, incrocio con viale Trieste, a Cavarzere.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dal Volkswagen Polo rovesciata la donna ferita.

Quest'ultima è stata poi presa in cura dal personale del Suem per essere trasferita in ospedale. Illeso l’altro conducente. Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi del sinistro.