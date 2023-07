Sbanda, urta un'auto parcheggiata e si ribalta sulla strada

SACILE - Nella tarda serata di ieri, venerdì 28 luglio, i vigili del fuoco del distaccamento di Sacile sono intervenuti in Via Granzotto a Sacile per un incidente stradale in cui un'auto in transito tamponava una seconda vettura in sosta terminando la propria corsa capovolta sulla sede stradale. L'autista uscito autonomamente dall'abitacolo è stato preso in carico dal personale sanitario intervenuto. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario e le vetture coinvolte. Sul posto, per quanto di competenza Carabinieri.