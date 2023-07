Incidente fra due auto e due bici: una vettura si ribalta, l'altra finisce in un fossato. Quattro feriti in ospedale, uno è grave

BOVOLENTA (PADOVA) - Si è verificato uncidente in tarda serata di ieri, mercoledì 12 luglio, in Via San Antonio Abate in località Brusadure.

Due persone in auto si sono scontrate coinvolgendo anche altre due in bicicletta. Un'auto si è rovesciata su un fianco e l'altra è finita in un fossato. I quattro conducenti sono rimasti feriti e e trasportati con più ambulanze in ospedale: uno è in gravi condizioni.

I pompieri accorsi da Abano Terme hanno messo in sicurezza il teatro dell’evento. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo un’ora e mezza circa.