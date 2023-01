Scontro tra auto e bici a Ronchi dei Legionari: gravissimo un 64enne

RONCHI DEI LEGIONARI (GORIZIA) - Incidente stradale molto grave questa mattina, lunedì 23 gennaio, in vial Giovanni Mazzini a Ronchi. Un uomo di 64 anni, in bicicletta, è entrato in collisione con un'auto ed è caduto a terra. Il ferito è stato soccorso e rianimato dopo un arresto cardiocircolatorio, poi trasportato in volo con la massima urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. E' in condizioni molto gravi.