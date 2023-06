Tre incidenti nella mattinata nel friulano: coinvolti due uomini e una donna

DOLEGNA DEL COLLIO (GORIZIA) - Un uomo si è infortunato sul lavoro a causa di un incidente con un trattore in campagna, in zona Cime di Dolegna. In particolare ha riportato un trauma a un arto superiore mentre operava con la macchina agricola. Una volta pervenuta l'emergenza, la Sores ha inviato sul posto un'ambulanza proveniente da Cividale del Friuli, l'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo e l'elisoccorso, attivando anche i carabinieri e i vigili del fuoco. L'uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato, con l'ambulanza con l'equipe dell'elisoccorso a bordo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo, stabile e cosciente.

A Gorizia invece una donna ha perso il controllo della propria auto, che si è capovolta. La donna è stata presa in carico dal personale medico infermieristico ed è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo, anche questa stabile cosciente.

Infine a Gonars (Udine) un uomo in bicicletta è rimasto ferito per uno scontro con una moto lungo la regionale 252. È stato soccorso questa mattina, poco prima delle 7, da un'ambulanza proveniente da Palmanova che ha preso in carico l'uomo, poi trasportato all'ospedale di Palmanova con ferite non gravi.