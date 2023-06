Sedegliano. Incidente fra due auto sulla strada regionale. Uomo ferito rimane incastrato: trasportato a Udine in codice giallo

SEDEGLIANO (UDINE) - Un uomo di circa 35 anni è rimasto ferito, incastrato all'interno dell'abitacolo, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due vetture, accaduto nella frazione di Turrida.

È successo nel pomeriggio di oggi, 28 giugno, lungo la regionale 463. La chiamata di aiuto agli operatori del 112 è trasitata alla sala operativa della Sores, che hanno inviato sul posto un'ambulanza proveniente da Codroipo e l'elisoccorso e hanno attivato la forza pubblica e i vigili del fuoco.

L'uomo è stato quindi preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in codice giallo, stabile e cosciente.