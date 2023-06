Quattro incidenti in una sera, tra cui un'auto contro una colonnina del gas

Quattro incidenti nel corso nella notte in Friuli Venezia Giulia che hanno visto il coinvolgimento della Sores. Nella serata di ieri, 25 giugno a San Vito al Tagliamento un'auto stava percorrendo via Ferrovia quando il conducente ha perso il controllo.

Il mezzo è finito contro il cancello di una casa. Il conducente è stato portato all'ospedale, sul posto carabinieri e vigili del fuoco.

A Prata di Pordenone, invece, in via Concina si è verificato un incidente che ha coinvolto un ciclista e un'auto: ferito il ciclista. Sul posto anche l'elisoccorso e le forze dell'ordine.

Più tardi, intorno a mezzanotte, un altro autista ha perso il controllo della macchina su via D'Annunzio a San Lorenzo Isontino. Si è schiantato contro il muretto di una casa e contro una colonnina del gas. Sono arrivati gli infermieri della Sores con l'ambulanza da Gorizia, l'automedica da Gradisca d'Isonzo e l'elisoccorso. Il conducente era ancora cosciente. Anche qui c'erano carabinieri e vigili del fuoco. Altro incidente a Versa di Romans d'Isonzo ma le persone coinvolte non hanno voluto andare in ospedale.