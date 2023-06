Portogruaro. Turisti tedeschi finiscono fuori strada e centrano un platano: portati in ospedale

PORTOGRUARO (VENEZIA) - Una disattenzione e l'auto sbanda centrando un platano sulla jesolana: due turisti tedeschi rimangono feriti. È successo oggi pomeriggio, mercoledì 28 giugno, verso le 13:40, nel territorio comunale di Portogruaro.

I due vacanzieri stavano viaggiando a bordo di una Opel Corsa condotta da T. O. , 51 anni donna tedesca, con al fianco N. K. M., un connazionale 36enne.

La coppia di stranieri stava percorrendo il tratto della strada metropolitana 42, la Jesolana, compreso tra Lugugnana e Sindacale di Concordia Sagittaria. Giunta all' intersezione con via Fossalon, la donna ha perso il controllo della Opel sbandando verso destra. Inutile il tentativo della turista tedesca di evitare l'impatto: l'auto si è conficcata contro un platano. Nel botto l'utilitaria è finita di lato in mezzo al fosso. Subito alcuni automobilisti hanno lanciato i soccorsi, arrivati sul posto con i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale delle distretto del Portogruarese. La coppia di tedeschi è stata liberata dall'abitacolo e quindi trasferita all'ospedale di Portogruaro. Qui i due stranieri sono stati sottoposti alla diagnostica che ha evidenziato per entrambi un politrauma. Sono fuori pericolo di vita. Intanto gli agenti diretti da Thomas Poles hanno avviato gli accertamenti di rito, regolando anche il traffico in una giornata particolarmente intensa lungo la Jesolana.

Verso le 16:30 un altro incidente tra autovetture all'incrocio tra la Statale 14 e la strada regionale 74 che porta a Bibione, nel territorio di San Michele al Tagliamento. Due le auto che si sono schiantate in un punto nevralgico della viabilità del territorio. Nel botto ingenti i danni ai mezzi con dei feriti che però pare non siano gravi. Il traffico è rimasto bloccato. Immediato l'intervento dei soccorritori giunti con il sanitario del 118 e la polizia locale del distretto Veneto est diretta da Matteo Cusan.