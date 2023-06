Frontale tra auto di 20enni: quattro feriti, uno è grave

VERONA - Uno scontro frontale tra una Fiat Panda e una Nissan è avvenuto ieri notte a Verona sulla strada Bresciana: tutti ventenni sia i conducenti che i rispettivi passeggeri, quattro in tutto. L'autista della Panda si trova ricoverato in prognosi riservata al Polo Confortini, mentre il passeggero ha avuto ferite giudicate guaribili in 30 giorni. Meno gravi le lesioni per chi era a bordo della Nissan. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e il Suem 118. Al momento sono ignote le cause del sinistro su cui stanno investigando gli esperti del Nucleo Infortunistica Stradale, grazie anche ai rilievi fotoplanimetrici effettuati.

