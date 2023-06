Paura a Grado, frontale fra due auto: feriti un 50enne, un 70enne e un bambino

GRADO - Incidente stradale a Grado lungo via Monfalcone nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 28 giugno: si tratta di un frontale tra due auto. Tre le persone ferite: un bambino, un uomo di circa 50 anni, uno di circa 70.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto gli equipaggi di due ambulanze e due elicotteri dell'elisoccorso del Friuli Venezia Giulia.

Il primo uomo è stato portato all'ospedale di Monfalcone, in codice giallo, con l'ambulanza, il secondo uomo e il bambino in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo, tutti stabili coscienti. Gli infermieri della Sores hanno attivato la forza pubblica e i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.