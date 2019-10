di Fulvio Fenzo

MESTRE - Loro, ima anche altri musulmani che hanno figli che frequentano lafaranno il passo formale con una lettera a dirigente della scuola e al Comune. Ma, per, la vicenda è di fatto già chiusa. Definitivamente: «C’è già ampia possibilità di scelta per i cinque pasti settimanali a scuola. L’integrazione passa anche attraverso il mangiare insieme fin da piccoli» taglia corto l’assessore alle Politiche educative,Ha visto decine di famiglie dell’istituto comprensivo “Giulio Cesare”, delle medie e soprattutto dell’elementare “Cesare Battisti”. E ieri mattina Kamrul Syed, portavoce della comunità bengalese mestrina al centro delle polemiche per la richiesta di alcune famiglie di inserire carne halal nei menù delle mense scolastiche, ha incontrato una cinquantina di mamme e papà nella sede della sua associazione in via Aleardi. Risultato: nel giro