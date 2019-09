di Davide Tamiello

MESTRE - «I bengalesi, normalmente, sono molto legati alla loro alimentazione. In Italia, però, non mi risulta ci siano precedenti e credo sia impossibile inserire la carne Halal nei menù scolastici ». A tagliar corto sulla questione di un possibile menù religioso alla scuola Giulio Cesare di Mestre è proprio il, l'avvocato Gianalberto Basteri Scarpa. «Molti di loro lavorano in ristoranti italiani- continua - ma prediligono la loro cucina, e questo probabilmente si riflette anche nelle scelte a scuola. È una richiesta legittima, è lo stesso tipo di carne che viene utilizzato per i kebab, anche se difficile da esaudire». Anche perché minoranza, nel loro caso, non è proprio la definizione più adatta: tra le comunità di ultimo insediamento (parliamo di 15-20 anni) quella dei bengalesi è sicuramente una delle più numerose con oltre 5.500 persone. «Non è una novità, ci viene chiesto sempre all'inizio dell'anno scolastico che cosa preferiamo per i nostri figli - spiega Kamrul Syed, portavoce