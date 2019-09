I genitori islamici a scuola: «In mensa vogliamo carne halal per nostri figli»

di Filomena Spolaor

MESTRE - Caos mense. Dopo l’impossibile convivenza tra chi usufruisce del pranzo a scuola e chi si porta il cibo da casa, esplode il caso dei. Succede all’Istituto Comprensivo Giulio Cesare, e in particolare nel plesso della Scuola Primaria Cesare Battisti di via Cappuccina, dove è emersa l’esigenza di una “dieta religiosa”. Un gruppo di genitori bengalesi qualche giorno fa ha partecipato a una riunione di presentazione delle classi prime con la dirigente scolastica Michela Manente, chiedendo se i loro figli possono consumare la carne “Halal” nella mensa scolastica. Una definizione che per un musulmano praticante identifica tutto ciò che è considerato lecito secondo i precetti del Corano. La carne, per essere “Halal”, deve essereovvero seguire le linee guida tradizionali indicate dalla Sunna (gli animali devono essere coscienti al momento dell’uccisione, che deve essere procurata recidendo la