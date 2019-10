Carne halal a scuola: «Non esiste il diritto ad avere un menù religioso»

di Raffaella Ianuale

«La gestione delle mense non è tra le nostre competenze, ma alcuni dirigenti scolastici di prima nomina ci hanno chiesto azioni di supporto. Precisiamo quindi che che cos'è la carne halal ) e non ci possono essere nelle scuole. La normativa prevede comunque sempre, fatto dia seconda delle diete. Noi, come direzione regionale, lavoriamo sull'inclusione degli alunni stranieri e sull'integrazione didattica, mense e menù ricadono su enti locali e presidi»., direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale del Veneto, non è coinvolta dal caso scoppiato alla, che fa parte dell'istituto comprensivo Giulio Cesare, dove è emersa l'esigenza di una dieta religiosa richiesta da un gruppo di genitori originari del Bangladesh. Alla preside, durante una riunione, avevano espresso il desiderio che i loro figli potessero consumare la carne halal nella mensa scolastica. Una definizione che per un musulmano praticante identifica una procedura nell'uccisione dell'animale secondo i dettami del Corano.