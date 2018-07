Gli sfila il Rolex nell'abbraccio e fugge: inseguimento tra auto in centro, preso il complice romeno

di Marco Corazza

Il solito abbraccio per rubargli il Rolex non funziona: unfinisce in manette dopo un rocambolesco inseguimento. Vittima di una donna questa volta unche ieri pomeriggio si è accorto di quanto era successo. Quando infatti la vittima si è ritrovato una avvenente signorina che lo abbracciava calorosamente, l'uomo ha subito scoperto che al polso non aveva più il suo Rolex. Ne è scaturita la colluttazione, in cui la vittima ha avuto la peggio rimanendo ferito ad un braccio dopo la fuga della malvivente a bordo di una Golf di colore scuor. I militari del maresciallo Francesco Lambiase erano già sulle tracce della Golf, che era stata notata sfrecciare in centro storico, peraltro in contromano.Da lì ne è scaturito l'per diversi chilometri lungo le strade della cittadina. Con l'ausilio di altre pattuglie l'auto è stata fermata, ma la donna era già fuggita. Alla guida c'era S. S., 30enne romeno senza fissa dimora in Italia, ma con dei precedenti per furto in Svizzera che è stato arrestato e trasferito in carcere a Pordenone. Nell'auto ritrovato il Rolex rubato e dei