Cantieri e Giro: ecco le chiusure autostradali del weekend

Giro d'Italia, asfaltature e cantieri:weekend di lavori in autostrada. Nel fine settimana ci sarà anche l’attività ispettiva su un sottopasso autostradale di competenza della Concessionaria Cav che comporterà la chiusura del Passante di Mestre in direzione Milano nella notte tra sabato 22 e domenica 23 e il passaggio domenica della tappa Grado - Gorizia del Giro d’Italia che non consentirà ai mezzi in transito sulla A34 (Villesse – Gorizia) di uscire a Gradisca d’Isonzo in entrambe le direzioni di marcia indicativamente da mezzogiorno alle 15. A fronte delle chiusure di tratti autostradali e deviazioni alla circolazione, Autovie ha rinforzato il personale di esazione al casello di Palmanova, alla barriera di Venezia Est e all’uscita di San Donà.

Questo il programma nel dettaglio:

Dalle 23 di oggi, venerdì 21, alle 5 di lunedì 24 verrà effettuato un cantiere all’altezza del casello di San Stino di Livenza per chi proviene da Venezia ed è diretto a Trieste. Verrà attivato uno scambio di carreggiata con doppio senso di marcia nella carreggiata opposta e contemporaneamente chi proviene da Venezia non potrà uscire a San Stino ma a San Donà di Piave o a Cessalto.

Proseguono anche gli interventi di stesa dell’asfalto drenante nel tratto autostradale della terza corsia A4 Gonars – Nodo di Palmanova, ultimo atto del primo sub lotto del quarto lotto. Dalle 6 di domani, sabato 22, alle 21 di domenica 23 è prevista la chiusura del ramo Udine – Venezia che collega la A23 alla A4. I mezzi provenienti da Tarvisio/Udine e diretti a Venezia dovranno uscire a Udine Sud e riprendere la A4 al casello di San Giorgio di Nogaro, oppure potranno proseguire fino a Palmanova, rientrare al casello e riprendere la A4 in direzione Venezia.

Sempre domani, sabato 22, dalle 22 alle 6 di domenica 23 verrà chiuso il passante di Mestre in direzione Milano e il traffico verrà deviato sulla A57 “Tangenziale di Mestre”.

Infine domenica 23 tra mezzogiorno e le 15 verranno chiuse le rampe di uscite dello svincolo di Gradisca d’Isonzo in entrambe le direzioni.

Come sempre Autovie consiglia a chi si mette in viaggio di informarsi prima di partire. A disposizione ci sono il sito Infoviaggiando, la app InfoViaggiando e il numero verde 800 99 60 99