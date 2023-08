CAVALLINO-TREPORTI - Campeggi al completo: a Cavallino-Treporti oltre 65mila ospiti nei camping. Ferragosto con il segno positivo nel litorale nord. Non bastano inflazione e caro-prezzi a frenare la voglia di vacanza: a dimostrarlo sono i numeri, con le strutture al completo e la voglia di vacanza per il 2024 che si fa sentire ancora prima di abbandonare il litorale.

IL COMMENTO

«La stagione sta andando bene commenta il presidente di Assocamping Francesco Berton Fin dall'inizio abbiamo notato che c'è un grande apprezzamento da parte degli ospiti per le nostre strutture. In questo momento tutti i campeggi sono pieni: stiamo arrivando quindi al culmine di un periodo che ci sta dando molte soddisfazioni. Chi viene da noi per vivere una vacanza all'aria aperta vuole trovare il contatto con la natura: questi sono in effetti ambienti in cui è possibile incontrare persone da tutta Europa e dove godere di servizi di qualità». A cambiare, dunque, è la concezione della vacanza all'aria aperta. «Non è più vista come un ripiego prosegue Berton - È una scelta di vita per chi ama stare immerso nella natura, ma godendo allo stesso tempo dei servizi di altissima qualità che i campeggi e i villaggi turistici di Cavallino-Treporti offrono. Abbiamo una clientela storica che conferma di anno in anno la presenza qui. Addirittura molti ospiti che stanno terminando la vacanza di quest'anno già confermano la loro prenotazione per il 2024. Abbiamo buone risposte dai mercati esteri e in questo momento anche da quello interno. Ovviamente la concorrenza internazionale c'è e da sempre».

EFFETTO ALBANIA

In questo senso i riferimenti sono tutti per le spiagge dell'Albania che quest'anno stanno raccogliendo ampi consensi tra turisti tedeschi e italiani. «I dati che provengono dal turismo regionale spiega la sindaca e presidente della Conferenza dei sindaci della costa, Roberta Nesto - sono confortanti: la costa veneta continua a essere una meta interessante in termini di rapporto qualità-servizi. Abbiamo una pluralità di offerte per tutti i gusti e per tutte le tasche. C'è quindi molta soddisfazione. Non possiamo comunque pensare di fermarci perché il futuro vedrà una competizione che si sta allargando: la concorrenza c'è sempre stata, penso per esempio alla Croazia o al Marocco negli anni scorsi. Oggi magari si sono aperte altre località che prima non c'erano. Quello che dobbiamo fare è tenere alta la bandiera italiana, quella che parla di servizi di eccellenza».