JESOLO I fuochi d’artificio sulla spiaggia e una lunga maratona di eventi tra discoteche e chioschi in riva al mare. Jesolo celebra il Ferragosto con una lunga serie di appuntamenti al via già da oggi. Al King’s, questa sera, dalle ore 17, verrà allestito un vero e proprio Festival di musica rap: l’ospite più atteso è Shiva, preceduto dal rapper e produttore Finesse, vero nome Amritvir Singh, nominato ai Grammy (produttore di Gelosa) e dal rapper milanese Reed. Sempre questa sera alla discoteca Il Muretto il protagonista sarà il dj Pawsa, tra i giovani dj emersI nella scena tech house londinese già apprezzato nei club mondo.



HOLI E COLORI

Domani, invece, sulla spiaggia di piazza Brescia, dalle ore 15, farà tappa Holi, il festival dei colori che prende spunto da quanto accade nei villaggi dell’India, Bangladesh, Nepal e Pakistan dove si lanciano sacchi di polverine colorate per celebrare la rinascita e l’amore. La ricorrenza cade in primavera ed è portatrice di messaggi positivi universali, di amicizia, fratellanza e amore. Il format consiste nel lanciare in aria polverine colorate e profumate alla fine dei countdown dei dj.



DISCOTECHE

Notte tutta da ballare anche quella di lunedì: al Muretto, a scaldare la consolle sarà Loco Dice e la coppia di dj italiani Italbros che per la notte di Ferragosto ospiterà poi il dj americano Gordo, impegnato in tour mondiale che a Jesolo celebrerà il suo amore per l’Italia. Sempre per la notte di Ferragosto al King’s, torna il Social Music City, uno degli eventi più importanti in Italia della musica elettronica. Ad esibirsi sul palco saranno Armonica, Ebmath, Marco Carola e i Meduza. E ancora Ilario Alicante, classe 1988, livornese, da anni considerato come una certezza nel panorama mondiale della musica elettronica, uno degli italiani che da tempo si è posizionato nell’olimpo dei dj techno. Rouge Carrousel, uno spettacolo mozzafiato portato in scena attraverso le scatenate performance degli artisti del collettivo Circo Nero Italia, sarà l’evento di Ferragosto al Vanilla Club: performers, acrobati, trampolieri, giocolieri e ballerini condurranno gli ospiti in un mondo fantastico liberamente ispirato al circo dei primi anni del ‘900 e al Moulin Rouge.

Festa anche al Marina Club con l’evento Summer Hits e la musica selezionata in collaborazione ai dj di Radio Company. Sarà un ungo weekend di festa anche alla celebre Capannina Beach, da oltre 60 anni punto di riferimento sulla spiaggia di piazza Mazzini che ogni sera, dalle 18, allestirà dj-set con vista mare. Sempre per la notte di Ferragosto, sulla spiaggia del chiosco Rossini, ritornerà una delle feste più attese, ovvero Natale a Ferragosto. In consolle Andrea Donadello, Thomas Carbonera, dj Fopp e Ivan Trevisan. “Hola Guapa-Ferragosto Edition”, sarà invece l’evento del 15 agosto del chiosco Veliero con il via alla musica già dalle 16.



I FUOCHI

Come da tradizione, nella notte di Ferragosto, dalle 23, sulla spiaggia di piazza Brescia a Jesolo andrà in scena l’atteso Festival del Fuoco, lo spettacolo pirotecnico organizzato dal Comune dalle 23 . “Blue Dream Summer Party”, sarà l’evento di Ferragosto di Cavallino-Treporti, allestito sulla spiaggia di Ca’ Savio (dalle ore 18), con il concerto “Superstar show amazing tribute con Roy Paladini”. Ad animare la festa, tra una canzone e l’altra, sarà lo spettacolo delle fontane danzanti alle ore 22.30: acqua, musica, luci e danza su 16 metri di palco, con getti fino a 20 metri di altezza. Per Ferragosto, alle 23, spettacolo pirotecnico anche sulla spiaggia di Eraclea mare allestito dal Comune con la collaborazione di alcuni sponsor e a Bibione, sul lungomare di piazzale Zenith. A Caorle invece lo spettacolo pirotecnico sarà lunedì 14 dalle 22.30. Mentre il 16 agosto i fuochi saranno sarati a San Giorgio al Tagliamento e Capalonga e il 17 agosto fronte camping Lido.