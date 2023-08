La gita in spiaggia. La passeggiata lungo il lago. L'escursione in alta quota. Oppure un tranquillo pomeriggio in città, magari a visitare un museo, straordinariamente aperto nonostante il giorno di festa. E poi l'anguria con gli amici, la cena alla sagra del paese e, se va bene, i fuochi artificiali. Ecco alcuni suggerimenti per il Ferragosto a Nordest, tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Tra l'altro con il meteo clemente: tornerà il caldo, sarà bel tempo pressoché ovunque.