Qualità del mare, Goletta Verde promuove le acque venete: effettuati 11 prelievi

Tra mare, foci e laguna, le acque del Veneto sono state promosse dalle analisi di Goletta Verde di Legambiente. È l'esito degli 11 campionamenti effettuati sulle coste, risultati tutti entro i limiti di legge.

Goletta Verde ha effettuato 4 controlli sul mare, 6 alla foce dei fiumi e uno in laguna. I quattro punti a mare sono: lo sbocco della laguna presso la foce del canale dei Lovi in località spiaggia della Brussa e la spiaggia presso piazza Marco Polo entrambi a Caorle (Venezia); lo sbocco della laguna presso Punta Sabbioni a Cavallino Treporti (Venezia) e la spiaggia delle Tolle a destra della foce del Po in località Barricata a Porto Tolle (Rovigo).

Le sei foci dei fiumi analizzate sono invece: la bocca di Porto Falconera a Caorle (Venezia), la foce del fiume Piave al Lido di Jesolo ( Venezia), la foce del fiume Sile a Cavallino Treporti (Venezia), la foce del fiume Brenta in località Isola Verde a Chioggia (Venezia), la foce del fiume Adige a Rosolina-Isola a Chioggia (Rovigo/ Venezia); la foce del Po di Maistra in località Boccasette a Porto Tolle (Rovigo).

Infine, il punto campionato in laguna è la Laguna del Mort in località Eraclea (Venezia).