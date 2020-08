Botto sulla Jesolana, l'auto finisce nel canale: 5 feriti

Schianto sulla Jesolana, l'auto vola nel canale: 5 persone rimangono ferite. È accaduto verso le 21 nella località di Viola, a due passi da Lugugnana di Portogruaro. Due le auto coinvolte: una Ford Focus e una Opel. Secondo una prima sommaria ricostruzione pare che una delle due auto non abbia rispettato uno "stop". La Focus, con 4 persone a bordo e che proveniva da Sindacale, stava percorrendo la strada metropolitana 42 "Jesolana" in direzione di San Michele. All'incrocio, proveniente dalla località di Serrai, c'era la Opel. Le due auto si sono scontrate, facendo finire la Opel con il conducente nel vicino canale e la Ford contro il guardrail. Immediati i soccorsi, arrivati con più ambulanze. Tutti sono rimasti feriti e portati all'ospedale di Portogruaro. Chiusa la strada Jesolana per permettere le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi.

Ultimo aggiornamento: 21:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA