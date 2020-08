Volano con l'auto nell'argine del Brian: due amici escono dal portabagagli

Con l'auto volano fuori strada e finiscono nel Brian:salvi due 25enni di San Donà. È accaduto verso le 20 in località America Nova, alle porte di Caorle. La coppia, a bordo di una Citroen, stava percorrendo la strada metropolitana 54 che in quel tratto prende il nome di Strada San Giorgio. All'improvviso il conducente ha perso il controllo dell'utilitaria, finendo fuori strada. La Citroen è volata sull'argine del canale Brian, capottandosi con le ruote all'aria sulla riva. Per un soffio l'auto non è scivolata nel profondo canale. I due sandonatesi sono riusciti a mettersi in salvo uscendo dal portabagagli. Per loro solo un grande spavento. Sono infatti usciti miracolosamente illesi.

Botto sulla Jesolana, l'auto finisce nel canale: 5 feriti

Ultimo aggiornamento: 21:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA