Bar di Riviera XX Settembre frequentato da pregiudicati, balordi e tossici: licenza sospesa

MESTRE - Oggi, 14 luglio, il questore di Venezia, Maurizio Masciopinto ha disposto la chiusura e la sospensione della licenza di un esercizio pubblico, il Bar 10 Mila, molto frequentato in Riviera XX settembre, per la durata di giorni quindici. Il provvedimento è stato adottato anche grazie a diverse segnalazioni effettuate dai cittadini e, soprattutto alla luce dei numerosi elementi raccolti nel corso dei controlli eseguiti. In particolare, gli accertamenti delle forze di polizia hanno riscontrato come il locale fosse divenuto luogo di abituale frequentazione di soggetti pregiudicati, senza fissa dimora, nonché punto di riferimento per gli assuntori di stupefacenti.

Inoltre una decina di giorni fa era successa una rissa con diverse persone finite al pronto soccorso.

Gli agenti, nel corso dell’operazione, hanno controllato inoltre numerosi avventori del bar e fermato alcuni soggetti extracomunitari con diversi precedenti penali per spaccio. Il locale è inserito nel contesto della zona adiacente al quartiere Piave di Mestre, in cui si concentrano i quotidiani controlli interforze, disposti in sede di Comitato Provinciale Ordine e della Sicurezza Pubblica, che vedono impegnati equipaggi della polizia di Stato, dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia locale come voluto dal Prefetto di Venezia. Il provvedimento di oggi è stato notificato dagli agenti della Polizia Amministrativa della Questura in collaborazione con Carabinieri e Polizia Locale.