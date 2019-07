Altra baby gang multietnica: in tre rapinano turisti ucraini in spiaggia

JESOLO - Ancora baby gang scatenate a Jesolo : rapinatori minorenni derubano un gruppetto di turisti in spiaggia. Si sono avvicinati e hanno cominciato a chiacchierare. Poi uno di loro, quando le vittime si sono distratte, con un gesto fulmineo ha afferrato una borsa e un cellulare.Tutti e tre, poi, sono scappati di corsa. Si tratta di 3che sono stati denunciati per aver rapinato i turisti ucraini sabato notte in spiaggia nella zona di piazza Mazzini. Si tratta di S.F ., 20enne marocchino residente a, E.A.Y., connazionale e coetaneo di Mareno di Piave e S.M., 18enne di, tutti pregiudicati.I giovani, insieme a un quarto complice che è ancora in fase di identificazione, sono stati rincorsi dall'ucraino vittima del furto e lo hanno minacciato. Lui, temendo che lo aggredissero, ha desistito e il giorno seguente ha sporto denuncia ai carabinieri che, grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini registrate dalle telecamere della zona, sono riusciti a incastrare i baby rapinatori.