Topo d'appartamenti in Albania: 30enne in manette a Mira

MIRA - Colpito da mandato di arresto internazionale è stato arrestato dai carabinieri ed estradato per la condanna in Albania: i militari della Tenenza di Mira hanno messo fine alla latitanza di P. K., 30enne di origini albanesi, ricercato per la condanna definitiva del 2015 (18 mesi) per una serie di furti in appartamenti: la magistratura balcanica ha richiesto l'arresto. L’uomo è stato “pizzicato” a Mira: verificati tutti i presupposti di legge per assicurare il rispetto delle specifiche norme di reciprocità e a tutela delle rispettive sovranità nazionali, è scattato l’arresto in attesa del successivo “via libera” per la procedura di estradizione in Albania.

