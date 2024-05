MIRA - «La priorità è la messa in sicurezza dell'attuale Romea, sul nuovo tracciato le parole d'ordine devono essere ascolto, coordinamento e condivisione». A sottolinearlo, sono i consiglieri in città metropolitana Marco Dori, che è anche sindaco di Mira e presidente in pectore della Conferenza dei sindaci della Riviera e Stefano Molena dopo recenti dichiarazioni della vicepresidente della Regione Elisa De Berti sulla Variante alla Romea o Nuova Romea. La De Berti infatti in merito al progetto e soprattutto al punto critico che rappresenta l'innesto con il Passate di Mestre ha ribadito la necessità di ascoltare i sindaci dei territori interessati al tracciato. La stessa ha parato proprio di "pagina bianca" da scrivere con Anas, incaricata dal Ministero di redigere lo studio di fattibilità, dopo aver ascoltato i sindaci della Riviera del Brenta. Sulla scorta di quanto dichiarato dalla vicepresidente della Regione Veneto Dori e Molena hanno presentato un ordine del giorno da discutere nel prossimo consiglio della Città Metropolitana di Venezia e condiviso anche dai colleghi Emanuele Rosteghin, Maria Rosa Pavanello, Monica Sambo, Cecilia Tonon e Andrea Danieletto. Già nei mesi scorsi i sindaci del litorale ed il Partito Democratico a livello locale, provinciale e regionale si erano mobilitati affinchè la Regione e soprattutto Anas intervenissero sulle criticità della Statale 309 Romea per assicurare la necessaria manutenzione e messa in sicurezza della strada investendo circa 230 milioni.

ORDINE DEL GIORNO

«Già nell'ultimo consiglio metropolitano è emersa la priorità della messa in sicurezza dell'attuale tracciato sottolineano Dori e Molena. - In queste ore, come gruppo consiliare allargato abbiamo depositato un ordine del giorno in città Metropolitana dal titolo "Romea sicura Subito! Nuova Romea ascolto, coordinamento e condivisione!" per chiedere alla Città metropolitana che faccia valere il proprio ruolo di sintesi e coordinamento degli enti locali e territoriali. Prima di parlare di nuova Romea ribadiscono i consiglieri metropolitani nell'ordine del giorno proposto - è necessario innanzitutto mettere in sicurezza l'attuale tracciato seguendo le indicazioni delle diverse amministrazione». I consiglieri del Pd allargato in Città Metropolitana Dori, Molena, Rosteghin, Pavanello, Sambo, Tonon e Danieletto chiedono inoltre che effettivamente il nuovo tracciato venga condiviso in un percorso di ascolto e di trasparenza da parte di Anas nei confronti dei territori e delle associazioni auspicando inoltre che la Città Metropolitana «assuma un ruolo di coordinamento e di sintesi delle istanze dei comuni e dei territori in previsione di una nuova progettualità relativa alla variante Romea».