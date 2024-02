VENEZIA - A guardare il video diffuso dal ministero dei Trasporti sul vertice convocato ieri pomeriggio a Roma per parlare della Nuova Romea, la strada che dovrà collegare Ravenna a Mestre, pareva una mini Pontida in trasferta. Tutti leghisti: il ministro Matteo Salvini, l’assessore veneto alle Infrastrutture Elisa De Berti, i deputati Alberto Stefani e Giorgia Andreuzza, i consiglieri regionali Roberta Vianello e Marco Dolfin. E quattro sindaci, tutti del centrodestra, se non leghisti: Massimo Barbujani di Adria, Pierfrancesco Munari di Cavarzere, Mauro Armelao di Chioggia, Michele Grossato di Rosolina. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro di questa riunione non sapeva nulla, «neanche per le vie brevi» sottolineano a Ca’ Farsetti. Idem il sindaco di Mira, Marco Dori: «È la prima che sento». Fatto sta che l’iter per la Nuova Romea è partito. L’ha fatto sapere lo stesso Salvini dicendo di aver «già deciso di inserire nel contratto di programma di Anas la progettazione dell’arteria. L’obiettivo è valutare la soluzione migliore per poi procedere al finanziamento». Di più: «L’iter è partito, tanto che anche la Regione Emilia-Romagna è stata informata». «Un successo straordinario», il commento dell’assessore De Berti. Che su questa Romea Bis lavorava da tempo: «Solo con Salvini si è passati alla concretezza».



LO STUDIO

In ballo non c’è più la Orte-Mestre, ma la Ravenna-Mestre. La prima era un’autostrada da realizzarsi in project financing su cui è calato il sipario, la seconda sarà una strada probabilmente con il meccanismo della vignetta (gradito all’Emilia-Romagna) ma solo per i camion. Di più non si sa perché di flussi di traffico, progetto e tracciato dovrà occuparsi Anas. È questo che è stato deciso ieri a Roma: l’infrastruttura è stata inserita nel contratto di programma di Anas, appena arriverà il via libera del Cipess inizieranno gli studi di fattibilità e gli incontri. Gli studi serviranno per quantificare i flussi di traffico e quindi decidere quale tipo di strada realizzare, se a una o due corsie di marcia, oltre all’eventuale introduzione della vignetta per i mezzi pesanti. Gli incontri, spiega l’assessore De Berti, saranno invece «con il territorio» per decidere il tracciato: «Dovrà esserci la massima condivisione possibile». Uno dei nodi sarà lo sbocco a Mestre: in corrispondenza dell’autostrada? in Riviera del Brenta? a Marghera? La partita successiva sarà quella dei finanziamenti: realizzati gli studi di fattibilità, definito il tracciato e fatti i progetti, serviranno i soldi per andare a gara. Farà tutto Anas, ma con i finanziamenti assegnati dal ministero. I tempi? De Berti è fiduciosa: «In 4-5 annni, tra progettazioni e autorizzazioni, ce la si può fare». Considerato che della pericolosità della Romea e della necessità di un raddoppio si parla da decenni, sarebbe un record arrivare alla gara d’appalto tra un lustro.



LA POLEMICA

Intanto, però, è polemica. «Grave scorrettezza, più che un vertice istituzionale, una rimpatriata leghista», ha tuonato il Pd con il consigliere regionale Jonatan Montanariello, i sindaci “esclusi” Marco Dori (Mira), Antonio Fusato (Camponogara), Gianluigi Naletto (Dolo) e il segretario provinciale dei dem veneziani Matteo Bellomo. «Ho scelto una delegazione di sindaci tra quelli che hanno sempre spinto per la Romea Bis - dice De Berti -. Su questo tema ho sentito non solo gli enti locali ma anche le categorie economiche, lo scorso 23 ottobre c’è stata una riunione in cui tutti hanno condiviso la necessità di una nuova arteria». Ma non tutti - come appunto Venezia e Mira - hanno firmato quel documento, per molti la priorità è mettere in sicurezza l’attuale statale 309 Romea. «E infatti - dice De Berti - la necessità della variante va di pari passo con quella di migliorare la sicurezza dell’attuale Romea, Anas ci sta già lavorando con un budget di 230 milioni per l’intero tratto veneto. L’intervento continuerà, ma non sarà risolutivo per rendere l’arteria adeguata e sufficientemente efficiente per il tipo di traffico che deve sostenere, soprattutto di tipo pesante».