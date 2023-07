Tragedia ad Arino. Attraversa la strada in bici e viene centrato da una 500: ciclista 69enne muore sul colpo

ARINO - ​Attraversa la strada in bici e viene centrato da una 500: ciclista 69enne muore sul colpo.

Un giro in bici è finito in tragedia. Stamattina, venerdì 7 luglio, intorno alle 9.15 un pensionato 69enne, F.L. - originiario di Venezia ma da alcuni mesi residente ad Arino - è morto in sella alla sua bici, centrato da una Fiat 500.

La dinamica

Il ciclista aveva appena lasciato via Torre - dove abitava - e si era immesso sulla ciclabile in via Arino. Inspiegabilmente, poi, il pensionato avrebbe lasciato la ciclabile e attraversato la strada. In quel momento stava sopraggiungendo una Fiat 500 guidata da una ragazza, da Dolo verso Arino, e lo avrebbe preso in pieno. Il 69enne è morto sul colpo.