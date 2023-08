Le firme degli amici sulla bara di Andrei, annegato a 20 anni nel Lago Morto

MESTRE - Oltre un centinaio di persone hanno partecipato nella chiesa ortodossa di Mestre ai funerali di Andrei Boicenco, il ventenne di origine russa annegato il 18 agosto nel Lago Morto. La salma, in un feretro bianco, era vestito da matrimonio, come previsto dal rito ortodosso per i giovani che perdono la vita e che si ritiene possano sposarsi nell'aldilà. Al termine della cerimonia cantata ai presenti è stata distribuita la Koliva, cibo tradizionale deli riti funebri con grano bollito e miele, mentre gli amici di Andrei hanno posto la loro firma sulla bara prima delal epoltura.

La vittima lascia la mamma Aliona e il fratello Alessandro.