​VITTORIO VENETO (TREVISO) - Le lacrime, la disperazione, il crollo: «Cosa farò senza il mio Andrei?». Ieri sulla sponda del Lago Morto è arrivata anche la mamma di Andrei Boicenco il 20enne annegato venerdì pomeriggio e il cui corpo non è stato ancora trovato. Le ricerche sono proseguite per tutta la giornata di ieri. Inabissato nel fondale che si è trasformato per il giovane di origini russe e residente a Mestre, una trappola di alghe e fango. A nulla è servito il tentativo dell’amica di raggiungerlo. «Ci ho provato, ma ero troppo stanca, non ci sono riuscita» aveva ripetuto ai primi soccorritori.



LE ACCUSE

E proprio contro i 3 ragazzi hanno puntato il dito ieri i familiari e gli amici arrivati da Mestre. « Siamo arrabbiati, li avevamo avvertiti di non bere , ma non ci hanno ascoltato. E nessuno è riuscito a salvare Andrei » . Sono in quattro a farsi coraggio per ore sotto il sole cocente: « Ieri avevo ancora speranze fosse vivo, credevo lo potessero salvare. Adesso invece devo rendermi conto che è morto » ci racconta l’amico del cuore Sasha «Gli altri ci hanno avvertito con un messaggio, ma non ci volevo credere. Pensavo fosse uno scherzo di cattivo gusto. Quando hanno iniziato a parlare di vigili, sommozzatori… abbiamo capito che era successo qualcosa di grave. Sono arrabbiato e non riesco a non dare la colpa a chi era con lui! Avevo detto che non dovevano bere, che era pericoloso. Questo posto dovrebbe chiudere, i nostri genitori ci hanno raccontato che c’è una centrale elettrica ed è come una diga, queste acque sono pericolose e profonde e non sono fatte per divertirsi » .



Fanno il bagno nel Lago Morto dove è vietato. Il sindaco: «Imprudenze gravi»



LA MADRE

La rabbia negli occhi lucidi degli amici, che aspettano l’arrivo della madre accorsa poco dopo. Al racconto dell’ispettore di Venezia Canciani, la donna non regge e piange sulle spalle del vigile. Cerca di coprirsi il volto con gli occhiali da sole, non si capacita ancora dell’accaduto. Anche la madre rivolge la rabbia verso i tre ragazzi che erano con il figlio, lasciato da solo in acqua dopo aver probabilmente bevuto. Gli amici e i familiari si fanno indicare la spiaggia dove Andrei è scomparso, una piccola rientranza ad est del lago dove solitamente si vedono i pescatori. Un punto dove le acque sono più profonde. Camminano lungo il percorso sotto i boschi, ripercorrendo gli ultimi passi del figlio e amico aspettando che i soccorsi riescano a far emergere il corpo. Le ricerche continuano senza sosta, in attesa del robot subacqueo da Milano. Ad assistere anche il sommozzatore e ispettore dei Vigili di Vicenza, Posenato Davide: « Con il Rov andranno a individuare il target con una videocamera, nell’eventualità così da pinzarlo e portarlo in superficie. Nel caso non dovessero esserci esiti positiv i , domenica e lunedì continueranno le ricerche. Ma è tutto in itinere, perché purtroppo la visibilità non è buona e, senza il punto effettivo di entrata in acqua, sbagliare è un attimo. Le ricerche non si possono fare ad ampio raggio specialmente a livello subacqueo, invece il robot aiuterà ad espandere la ricerca » .

Andrei, il giovane scivolato dal materassino sul Lago Morto e poi inghiottito dall'acqua