Venezia Lido. Passeggia in spiaggia poi la macabra scoperta: il corpo senza vita di un uomo, forse un arresto cardiocircolatorio

VENEZIA LIDO - Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato ieri mattina ai Murazzi, all'altezza dell'ex liceo Severi.

A fare la macabra scoperta un uomo durante una passeggiata sulla spiaggia e ha avvisato immediatamente carabinieri e vigili del fuoco. L'uomo, di età abbastanza avanzata, non aveva documenti con sé e quindi non è stato ancora identificato. I carabinieri stanno verificando se ci sono state segnalazioni di allontanamento o di scomparsa negli ultimi giorni o nelle ultime ore, ma al momento non ci sono novità. Pare comunque assodato che si sia trattato di morte naturale, probabilmente un arresto cardiocircolatorio in seguito a malore. Ancora un morto annegato, dunque, al Lido. A distanza di circa un mese dalla tragica caduta in acqua del pescatore Enrico Bertazza dalla diga degli Alberoni, stavolta la tragedia si è consumata in località Terre Perse. Al Lido erano in corso alcune manifestazioni natalizie, ma la notizia si è sparsa rapidamente. Quando i primi soccorritori sono arrivati non hanno potuto fare nulla se non costatare il decesso. Ad un primo esame non sembrano esserci sul corpo segni che possano far ipotizzare una morte violenta. La tragedia è avvenuta in un punto non molto frequentato, quindi nessuno è riuscito ad intervenire.

IL PRECEDENTE

Ancora "fresco" il ricordo di Bertazza che, cadendo in acqua, ha battuto la testa ed è morto annegato, in pochissimi minuti, dopo aver perso i sensi: Enrico Bertazza, 65 anni veneziano, residente in centro storico a Dorsoduro, uscito per andare a pescare, è invece andato incontro a un destino beffardo, morto mentre seguiva la sua passione. Anche in quel caso nessuno se ne è accorto in tempo utile. La tragedia era avvenuta poco prima delle 9: l'uomo si trovava lungo la diga foranea di Malamocco in località Alberoni. I vigili del fuoco del Lido hanno recuperato il corpo del pensionato in un canale interno appunto vicino alla diga. Aveva una retina da pesca e documenti, perciò è stato identificato subito. Quando è scattato l'allarme, però, era ormai troppo tardi per salvargli la vita.