A4, schianto tra Tir nel tratto maledetto: viabilità in tilt

SAN DONA' Schianto tra Tir in A4, la viabilità va in tilt. Il solito tamponamento tra mezzi pesanti nel pomeriggio di oggi, martedì 1 febbraio, ha provocato il caos nella viabilità del Veneto orientale. L'incidente è successo poco dopo le 17 nel tratto maledetto della A4 compreso tra gli svincoli di Cessalto e San Donà di Piave in direzione di Venezia. Due Tir che sono rimasti coinvolti in un tamponamento sulla corsia di marcia. Nel botto i due mezzi sono rimasti danneggiati mentre i conducenti sono fortunatamente rimasti incolumi. Inevitabili le code che si sono estese fino a San Stino. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i mezzi di soccorso per la rimozione dei Tir. Molti utenti hanno preferito proseguire la marcia sulla Statale 14 con inevitabili code.

