Ciclista investito finisce sotto le ruote del Mercedes

BARBARANO/MOSSANO - Ciclista finisce sotto un furgone dopo essere stato investito. E' successo oggi, 1 febbraio 2022, verso le 15.40 in via Montruglio a Barbarano Mossano. Sono intervenuti i Vigili del fuoco da Vicenza che, in collaborazione con il personale del SUEM, hanno estratto il ciclista da sotto il Mercedes Vito. L'uomo è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in ospedale. La polizia locale ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.