Violento frontale sull'Eridania Est, grave autista, feriti anche mamma e bambino

GUARDA VENETA - Un scontro violentissimo, frontale, è avvenuto questo pomeriggio alle porte di Guarda Veneta, verso Crespino, lungo l'Eridania est, la Provinciale 33. Tre le persone ferite, una delle quali un bambino di appena 10 anni che era in auto accanto alla mamma, 45enne, che era al volante di una Jeep Renegade e che ha a sua volta riportato un trauma facciale. Gravemente ferito anche il 37enne che era invece alla guida del furgoncino Fiat Doblò che proveniva in direzione opposta. Oltre all'ambulanza ed all'automedica, il Suem 118 ha fatto intervenire anche l'elisoccorso, che si è occupato del trasporto del ragazzino e della madre, mentre il 37enne è stato caricato dall'ambulanza.

APPROFONDIMENTI CESSALTO/SAN DONà A4, schianto tra Tir nel tratto maledetto: viabilità in tilt RESANA Resana, incidente oggi in via Castellana e si schianta contro un... PADOVA A13 chiusa per incidente, 3 chilometri di coda, chiusa per due ore

Tutti e tre sono stati trasportati all'ospedale di Rovigo e, nonostante abbiano riportato lesioni non banali, nessuno di loro è in pericolo di vita Nell'impatto i due mezzi si sono orribilmente accartocciati, in particolar modo il Doblò, che ha terminato la sua corsa carambolando fuori dalla carreggiata, finendo nel fosso che costeggia la Provinciale. La provinciale è stata chiusa al traffico dai carabinieri, che si sono occupati anche dei rilievi per cristallizzare la dinamica del sinistro, sulla quale al momento non è possibile formulare ipotesi. Sul posto sono immediatamente accorsi anche i vigili del fuoco che si sono occupati di mettere in sicurezza la Jeep ed il furgone, utilizzando anche idranti ed estintori per domare sul nascere un principio d'incendio. L'incidente è avvenuto attorno alle 16.30 e la Provinciale è stata chiusa per oltre un'ora in entrambe le direzioni, poi aperta a senso unico alternato e, infine completamente riaperta.