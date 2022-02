A13 chiusa per incidente, 3 chilometri di coda

BOLOGNA - A causa di un incidente è stato temporaneamente chiuso sull'A14 Bologna-Padova il tratto tra Altedo e Ferrara Sud in direzione Padova oggi 1 febbraio alle ore 16. Nello scontro, al km 24, sono coinvolti quattro mezzi pesanti, tre auto e un furgone: due i feriti, in modo lieve. Sono intervenuti i soccorsi sanitari, le pattuglie della polizia stradale, i soccorsi meccanici ed il personale della Direzione di tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Attualmente il traffico è bloccato e si registrano tre chilometri di coda verso Padova. Agli utenti provenienti da Bologna e diretti verso Padova, dopo l'uscita obbligatoria ad Altedo, Autostrade consiglia di percorrere la Strada Statale 64 Porrettana e di rientrare in A13 a Ferrara Sud verso Padova.