Scontro tra due auto in tangenziale: un ferito e lunghe code da San Giuseppe verso Silea

TREVISO – Un incidente tra due auto sta provocando disagi alla circolazione questa sera, giovedì 4 aprile, lungo la tangenziale di Treviso. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 19.30 all’altezza della rotonda di San Giuseppe. Ferito uno dei conducenti, per fortuna in modo lieve, portato subito in ospedale. Verso Silea si sono subito formate lunghe code che stanno provocando forti rallentamenti.