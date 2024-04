Treviso. Cantieri a ponte Dante e piazza Garibaldi: strade chiuse fino a venerdì. Il sindaco Mario Conte: «Stiamo cercando di limitare i disagi»

TREVISO - Cantieri in centro storico: a ponte Dante e piazza Garibaldi. Stamattina, 16 aprile, sono iniziati i lavori di riasfaltatura, che dureranno fino a venerdì 19 aprile. Quattro giorni di inevitabili disagi al traffico e per i residenti. «Stiamo adottando tutti gli accorgimenti per limitare i disagi» assicura il sindaco Mario Conte sui suoi profili social.

L'intervento prevede una riqualificazione di piazza Garibaldi: riasfaltatura, sistemazione dell'acciottolato di bordo e posa della nuova segnaletica. Poi sarà il turno di ponte Dante, uno degli scorci più iconici della città e di cui verrà rifatto il manto stradale. Ma a ricoprirlo non sarà un asfalto qualsiasi. «Ponte Dante (già ponte dell'Impossibile) merita un trattamento con asfalto nobilitato (con graniglie di porfido) che ne renda percettibile lo stacco dal manto stradale ordinario» spiega sui suoi profili social l'assessore alle Opere pubbliche Sandro Zampese.