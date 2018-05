Si tuffa nel fiume Tagliamento e batte la testa: grave un uomo

di Paola Treppo

CAVAZZO CARNICO (Udine) - Sinel fiume, batte la testa e resta gravemente. È successo poco dopo le 12.30 di oggi, domenica primo maggio, tra e Amaro.Vittima un cittadino straniero di 56 anni, di nazionalità estone, U.V. le sue iniziali, che aveva raggiunto il fiume per rinfrescarsi. Si è tuffato in un punto molto basso, probabilmente non conoscendo il fiume.Sul posto è intervenuta la équipe medica dell'elisoccorso che lo ha stablizzato per poi trasportarlo all'ospedale in volo al Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.