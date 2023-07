Treppo Grande. Si arrampica a 88 anni su una pianta e cade: trasportato in ospedale in codice giallo

TREPPO GRANDE (UDINE) - Un uomo di 88 anni si è arrampicato su una pianta e poi è caduto da cinque metri di altezza. È stato trovato poi da un parente, che ha chiamato il numero unico di emergenza 112.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso. L'uomo è stato preso in carico ed è stato trasportato in codice giallo in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, stabile e cosciente.