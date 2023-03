Cade da un albero e si ferisce gravemente, soccorso un uomo a Fagagna

FAGAGNA - Un uomo è stato soccorso dai sanitari stamattina, in un boschetto di Fagagna, per traumi agli arti superiori e inferiori causati da un infortunio accaduto mentre si trovava su un albero dal quale è caduto da una altezza di circa 2 metri. A dare l'allarme le persone che in quel momento si trovavano con lui. Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto l'ambulanza proveniente da San Daniele del Friuli e l'elisoccorso. L'uomo è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo.